Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Çaldağı Kale Tepe Arkeolojik Sit Alanı'nda denetim yaptı.

        Denetimlerde sit alanında izinsiz kazı yapan İ.Ö. ve İ.Ö. suçüstü yakalandı.

        Jeneratör, hilti, 3 balyoz, 2 kazma, 2 keser, 2 kürek, 2 pompa, benzin bidonu, uzatma kablosu ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Turgutlu Çaldağı'nda kaçak kazıya suçüstü
        Turgutlu Çaldağı'nda kaçak kazıya suçüstü
        Engelli vatandaşın barınma sorunu konteyner evle çözüldü
        Engelli vatandaşın barınma sorunu konteyner evle çözüldü
        Kaymakam Altuntaş drone ile gübreleme çalışmalarını inceledi
        Kaymakam Altuntaş drone ile gübreleme çalışmalarını inceledi
        Manisa Emniyet Müdürlüğünden okul servislerine sıkı denetim
        Manisa Emniyet Müdürlüğünden okul servislerine sıkı denetim
        Yunusemre'nin U16'ları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
        Yunusemre'nin U16'ları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
        Heyelan yaşanan İzmir-İstanbul otoyolunda çalışmalar devam ediyor
        Heyelan yaşanan İzmir-İstanbul otoyolunda çalışmalar devam ediyor