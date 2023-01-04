Manisa'da iş yerinde 51 gram esrar ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde 51 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubelerine bağlı ekipler, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese baskın yapan polis, aramalarda 51 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.C (48) ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.





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