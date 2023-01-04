Manisa'da polis, babasını bıçaklayıp kaçan zanlıyı arıyor

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MANİSA (AA) - Şehzadeler ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adakale Mahallesi İzmir Caddesi'nde, Uğur Ş. (30) ile babası Şinasi Ş. (50) arasında başlayan tartışma büyüdü.

Çıkan olayda babasını bıçaklayan Uğur Ş, daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba Şinasi B. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.





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