Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti, çocukları hastaneye kaldırıldı.

Onur K'nin (27) kullandığı 45 AJY 704 plakalı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile babası Hikmet K. (50), annesi Nadide K. (49) ve kardeşi Melike K'yi (15) çıkardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet K. ve anne Nadide K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Onur K. ve Melike K. kardeşlerin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Şaban C.Ç, gözaltına alındı.









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