Manisalı şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak

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MANİSA (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 20 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin'in adı, mezun olduğu okulun yeni binasına verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2020 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Samiye Nuri Sevil İlkokulu, Turgutlar Mahallesi Kiraz Sokak'ta yapılan 32 derslikli yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin başvurusu üzerine okula, 2005 yılı mezunlarından şehit Ali Şahin'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Şehit Ali Şahin İlkokuluna şehidin annesi Hazan, babası Mehmet Emin ve yeğeni Ali Şahin ile derneğin Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter, ziyarette bulundu.

Baba Şahin, gazetecilere şehit evladının adının mezun olduğu okulda yaşatılmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Şehit isminin okula verilmesi bizim birlik, beraberliğimizin göstergesidir. Allah bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Hepimizin şehidi, sadece benim şehidim değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ahmet İlter de şehidin şahadet yıl dönümü olan 20 Ocak'ta okulun temsili açılışını ve anma etkinliği yapacaklarını kaydetti.

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