Manisa’da jandarmadan öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timi personeli, öğretmen ve öğrencilere görsel ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İlçedeki Zekeriya Nayman İlkokulu ile Mecidiye Milli Eğitim Vakfının öğretmen ve öğrencilerine yönelik Akhisar Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda etkinlik düzenlendi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İlker Baykal'ın sunumuyla verilen eğitimde, öğretmen ve öğrencilere trafik kazalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirler anlatıldı. ​​​​​​​







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