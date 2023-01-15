Manisa'daki silahlı kavgada bina ve araçlara mermi isabet etti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki silahlı kavgada bir araç, ev ve iş yerine mermi isabet etti.

50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı.



Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya katılanlar olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Yapılan incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar çalılıkların arasına gizlenmiş halde bulundu.

Olayın yaşandığı sokakta bir araç, ev ve iş yerine mermi isabet ettiği belirlendi.







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