Manisa'da eşinin tabancayla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'da bir kadın, eşi tarafından tabancayla yaralandı.

Hacıishak Mahallesi'nde oturan A.B. (41), evde tartıştığı karısı F.B'ye (38) tabancayla ateş ederek kaçtı.

Komşuların ihbarı sonrası eve gelen sağlık ekibi, dizinden yaralandığı belirlenen kadını, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.





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