Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.C. ve S.D'nin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 580 gram esrar, 2003 sentetik ecza, 225 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 30 tabanca fişeği, bir de hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan ve farklı suçlardan sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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