Kula Deri İhtisas ve Karma OSB'de altyapı çalışmaları başladı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşık 82 hektarlık alana kurulacak olan Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alt yapı çalışmaları, törenle başladı.

İnşaat alanında yapılan törende konuşan Kula Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosun, 1997 yılında başlayan hayalin 26 yıl sonra gerçeğe dönüşeceğini, yapılan yatırımın kentin kaderini değiştireceğini söyledi.

Tosun, çalışmalarına başladıkları OSB'nin bölge ekonomisine ciddi katkı sunacağına dikkati çekerek, "Kula'ya değer katacak böylesi bir yatırımın kazmasını büyük bir heyecan ve mutlulukla hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 1997 yılından bu yana ciddi zorluklar çekilmiş, son dönemde sayın valimiz, kaymakamımız ve belediye olarak gösterilen gayretler sayesinde sona gelinerek altyapı çalışmalarına başlanmıştır." dedi.

OSB ile bölgeden göçün azalacağını, istihdamın artacağını vurgulayan Tosun, "Organize sanayi bölgesi, Kula'ya çağ atlatmasının yanı sıra evlatlarını gurbete yollamak zorunda kalan annelerin babaların dertlerine de çözüm olacak. Gençlerimiz işsizlik nedeniyle doğduğu topraklardan ayrılıp göç etmek zorunda kalmayacak." diye konuştu.

Törenin ardından kurban kesildi, iş makinaları sahada çalışmaya başladı.

Törene, Kaymakam Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, CHP İlçe Başkanı Osman Kasırga, kurum müdürleri ve şirket yetkilileri katıldı.

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