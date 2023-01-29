Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde Hasan Genli yeniden seçildi

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MANİSA (AA) - Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda Hasan Genli, yeniden başkanlığa getirildi.



Akhisar Spor Salonu'ndaki kongrede Hasan Genli ile Mustafa Güral'ın listeleri yarıştı.



Yapılan açık oylamada kullanılan 1556 oyun 1387'sini alan Genli, yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu ise Ersen Tepeci, Mustafa Altunsun, Özay Güler ve Halil Cengez'den oluştu.



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