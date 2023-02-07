Manisa'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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MANİSA (AA) - Manisa il merkezi ve ilçelerinden deprem bölgesi için yardım malzemesi toplanmasına devam ediliyor.



İl merkezindeki yardım malzemeleri Atatürk Spor Salonu, Yunusemre Millet Çarşısı ve Şehzadeler Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda toplanıyor.

İl merkezinin yanı sıra ilçelerde çeşitli noktalarda oluşturulan yardım malzemesi toplama noktalarına gelen vatandaşlar, elektrikli ısıtıcı, battaniye, bere, eldiven, atkı, çocuk bezi, mont, kıyafet ve gıda ürünlerini görevlilere teslim ediyor.

Toplanan malzemeler kayıt altına alınıp, tasniflendikten sonra deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenerek kamyon ve tırlara yükleniyor.

- Turgutlu'dan 12 tır yola çıktı

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oluşturulan merkezde toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklendi.

İlçe Belediye Başkanı Çetin Akın, şu ana kadar 12 tırı bölgeye gönderdiklerini belirterek, malzemeler toplandıkça bölgeye yardım göndermeyi sürdüreceklerini söyledi.

- Soma

Soma'da da Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu ve Soma Gençlik Merkezi'ne getirilen yardım malzemeleri, tırlara dolduruldu.

Tırlar AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı ve gönüllüler tarafından dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.

Erken saatlerde Türk Kızılay Soma'daki kan verme noktasına gelen vatandaşlar, deprem bölgesine kan bağışlamak için sıraya girdi.

Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal, "Ancak deprem gibi afetlerde çok öngörülebilir bir yol haritası çizmek mümkün olmuyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan özellikle panik yapmadan stoklarımıza destek vermek üzere kan bağış noktamızı ve ekiplerimizi ziyaret etmelerini rica ediyoruz." dedi.

- Demirci

Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ve Türk Kızılay Demirci Şubesi iş birliği ile deprem bölgesi için soba, un, gıda, battaniye, bere, eldiven, bebek bezi gibi eşyalardan oluşan 1 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Diğer yandan Demirci Belediyesi arama kurtarma ekibi de Osmaniye'de AFAD koordinasyonunda arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, deprem bölgesine yardımların devam edeceğini ifade etti.





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