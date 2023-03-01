Demirci'de Şehit Astsubay Uğur Palancı anısına mevlit okutuldu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Zeytin Dalı harekatında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı anısına mevlit ve lokma hayrı yapıldı.

Şehadetinin 5. yılında şehit Palancı için son görev yeri olan Demirci'de, Alaca Camisinde öğle namazı öncesinde anma programı düzenlendi.

Kuran-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda Palancı ve tüm şehitlere dualar edildi.

Programın ardından Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Programa Belediye Başkanı Selami Selçuk, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

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