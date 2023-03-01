Manisa’da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 153 şüpheliden 11 ‘i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 153 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı

Yapılan aramalarda 600 uyuşturucu hap, 1388 sentetik hap, 5 kilogram esrar, 139 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 33 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.





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