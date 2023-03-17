Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Demir, milletvekili aday adaylığını açıkladı

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MANİSA (AA) - Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını bildirdi.

Bilal Demir, AK Parti Manisa İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda yeni sorumluluklar için görevinden ayrıldığını ifade etti.



Kentin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:



"Kötü gününüzde, mutlu gününüzde yanınızda olacağım. Davamın milletimin hizmetkarı olacağım. Partili, partisiz, herkesin milletvekili, kardeşi, ağabeyi, olacağım. Hemşerilerimizin kolaylıkla ulaşabildiği, derdini sıkıntısını anlatabildiği, samimiyetinden, en küçük bir şüphesi olmadığı, bir milletvekili olacağım."



Toplantıya katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Demir'i tebrik etti.



Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Çelik, "Biz Bilal Demir'in gayretine, samimiyetine, ihlasına şahit olmasaydık bu kadar yıl kendisiyle yakın çalışmazdık. Bugün kendisi hayırlı bir yolculuğa çıktı." ifadelerini kullandı.



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