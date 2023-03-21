Manisa'da "6 Şubat Deprem Şehitleri" ormanı oluşturuldu

MANİSA (AA) - Manisa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi yakınlarında fidan dikim töreni düzenlendi.



Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ormanın kente hayırlı olmasını diledi. Kasım ayında fidan dikme törenleri yaptıklarını ifade eden Karadeniz, "O daha şenlikli geçiyor ama bugün içinde biraz matem olan fidan dikme töreninde bir aradayız." dedi.

Dua edilmesinin ardından 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Deprem bölgesinden ayrılarak Manisa'daki yurtlara yerleştirilen afetzedeler de fidan dikti.

Gaziantep'ten gelen ve Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'nda kalan Şükran Artavus, orman için yetkililere teşekkür ederek, "Deprem çok kötüydü, bugüne kadar görmediğimiz bir şeydi. Buradaki ilgi ve alaka bir nebze de olsun bizi rahatlattı. Allah razı olsun, bizimle çok yakından ilgilendiler." diye konuştu.



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