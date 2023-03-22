Manisa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheliye tutuklama

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Saruhanlı'da suç işlemek amaçlı örgüt kuran, örgüte üye olan ve örgüt adına suç işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kişilerin, örgütlü şekilde vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak suç işlemek amacıyla bir araya geldiklerini tespit eden ekipler, "tefecilik", "kasten yaralama" gibi birçok suça karışan 7 zanlıyı eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, çok sayıda borç ve tapu senedi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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