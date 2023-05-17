Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde panelvan, midibüs ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Akhisar-Manisa yolunda Manisa yönüne giden M.Ş. yönetimindeki 45 AIZ 969 plakalı panelvan, Boğazhan mevkisinde karşı yönden gelen U.A. idaresindeki 35 BFV 534 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Savrulan kamyon, yan şeritte ilerleyen Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan midibüs ve kamyon, yol kenarındaki otluk alanda durabildi.



Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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