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MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na "milliyetçi söylem" eleştirisi:

AA

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na "milliyetçi söylem" eleştirisi:

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "14 Mayıs öncesinde Kandil'e, Pensilvanya’ya ve Beyaz Saray'a selam duran Kılıçdaroğlu, şimdi de milliyetçilik maskesi takarak Türk milletini kandırabileceğini sanmaktadır." dedi.

Partisinin Manisa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Akçay, Türk milletinin 14 Mayıs'taki seçimlerde TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini hatırlattı.

Halkın yine 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla yeniden seçeceğini aktaran Akçay, şöyle konuştu:

"14 Mayıs öncesinde Kandil'e, Pensilvanya'ya ve Beyaz Saray'a selam duran Kılıçdaroğlu, şimdi de milliyetçilik maskesi takarak Türk milletini kandırabileceğini sanmaktadır. PKK'lı sözde yöneticiler, FETÖ'cü hainler ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, 28 Mayıs seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek vermiştir. Kılıçdaroğlu, 'terör örgütleri nasıl olsa beni destekliyor' diyerek, yeni takındığı milliyetçi maskesiyle milliyetçi söylemlere sığınmıştır."

Akçay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin taban tabana zıt olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin milli çıkarlarına muhalefet ettiğini ileri süren Akçay, "Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine savaş açmıştır. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası, tam bağımsız Türkiye için yedi düvelle savaşmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mandacı zihniyetle yabancı başkentlerde iktidar dilenmekte, emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak terör örgütü ve destekçilerinin kökünü kazıyacaklarını anlatan Akçay, Türk milletinin, TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını attığına işaret etti.

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