        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:14
        Manisa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Pınar K. (41) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı eşi H.K. (41) ile karşılaştı.

        H.K, çıkan tartışmada karısına tabancayla ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olayın ardından 54 AFS 684 plakalı otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan H.K, polis ekiplerince yakalandı.

