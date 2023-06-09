Sarıgöl'de 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ahmetağa Mahallesi'ndeki Yeni Mahalle mevkisindeki su kanalında, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.



Yapılan aramada ekili halde 150 ila 250 santimetre boyunda 174 kök kenevir bitkisi bulundu. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



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