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        Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:15
        Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi önünden başlayan anma programı yürüyüş ile başladı. Grup daha sonra Turgutlu Belediyesi önünde kurulan matem alanına ulaştı.

        Hz. Hüseyin Camisi İmamı Resul Nur, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması tepki gösterdi.

        Anma programında Kerbela oratoryosu sahnelendi.

        Okunan mersiyeler sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

        Programa, Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş ile vatandaşlar katıldı.

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