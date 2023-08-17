Milli üzüm çeşidi "Borsakarası" tanıtıldı

MANİSA (AA) - İzmir Ticaret Borsası'nın Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü işbirliğinde başlattığı çalışma neticesinde "Borsakarası" ismi verilen ve ilk mahsulü alınan üzümün tanıtımı yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu, "Borsakarası" üzümünün tanıtımı için Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün üretim bağlarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, borsalarının, tarımsal ürün ve üretimi destekleyen projeleri ve çalışmaları ile sadece İzmir ve bölgede değil, ülke genelinde de tarım ve tarım ürünleri ticaretine yön veren bir kuruluş olduğunu belirtti.

Borsanın, çekirdeksiz kuru üzümde dünya ticaretine yön verdiğini ve referans fiyatları belirlediğini dile getiren Zincirlioğlu, "Çekirdeksiz kuru üzüm ile ilgili devamlı dirsek temasında olduğumuz hatta kardeş kurum olarak gördüğümüz Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü de bugüne kadar üzüm ile ilgili yürüttüğümüz birçok projede teknik desteğini hiçbir zaman bizden esirgememiştir. Özellikle bu konuda onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

Zincircioğlu, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile İzmir Ticaret Borsası arasında, adı Borsa tarafından verilecek bir üzüm çeşidi geliştirilmesine yönelik çalışmaların 2019 yılında başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yoğun çalışmaların ardından 27 Mart 2023 tarihinde Meyve ve Asma Tescil Komitesince yapılan değerlendirme sonucu 'Borsakarası' üzüm çeşidimiz Milli Çeşit Listesi'ne girmeye hak kazandı. Dünya üzüm ticaretinde akla ilk gelen kurum olan İzmir Ticaret Borsası, ‘Borsakarası’ çeşidi ile üzüm sektöründe de bir üzüm çeşidine adını vererek ismini ölümsüzleştirmiş, Enstitümüzün çabaları ile zengin üzüm koleksiyonuna sahip ülkemizin milli çeşitlerine bir tane daha kazandırmış ve ülkemizin yerel üzüm çeşitlerinin değer ve önemine dikkati çekmiş oldu. Enstitümüze sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim."

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal da bağcılığın, bölge ve ülke için önemli tarımsal üretimlerden biri olduğunu, bağcılığın ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi, sektörün kazanımlarının artırılması için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İzmir Ticaret Borsası ile çok uzun yıllardır uyum içinde pek çok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünal, "Borsakarası" üzüm çeşidi ile bu projelere bir yenisinin eklendik. Şimdiki amacımız Borsakarası'nı ticari hayata bir an önce kazandırabilmek." dedi.