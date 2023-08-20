Demirci'de Ümit Kanyılmaz, MHP ilçe başkanlığına yeniden seçildi
MANİSA (AA) - MHP Demirci İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Ümit Kanyılmaz, yeniden başkanlığa getirildi.
Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kongreye Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Divan başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uçak'ın yaptığı kongrede tek liste halinde seçime gidildi.
Başkanlığa mevcut ilçe başkanı Ümit Kanyılmaz getirilirken yönetim kurulu Samet Sönmez, Uğur Kırda, Ferhat Bacak, Ahmet Tavşan, Gürhan Duman, Yasin Yalçın, Aydın Topbaş, Mahmut Yormaz, İsmail Durak, Mustafa Er, Veysel Çınar, Anıl Ayhan, Serdar Çavdar ve İsmail Tezyol'dan oluştu.