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        Manisa'da eşi tarafından vurulan kadın yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 22:55
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        Manisa'da eşi tarafından vurulan kadın yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

        Bayındırlık Mahallesi 1902 Sokak'taki bir bağ evinde, Erhan Ö. ile eşi Songül Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Ö, eşini tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Songül Ö, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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