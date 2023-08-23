Düzensiz yağış nedeniyle Alaşehir'de üzüm bağlarını "mildiyö" sardı

MANİSA (AA) - Düzensiz yağış nedeniyle zirai mücadeleye erken başlanamadığı için bağlarda görülen mildiyö hastalığı, Alaşehir ilçesindeki üretimi olumsuz etkiledi.

Asmalarda neme bağlı mantar hastalıklarıyla mücadelenin yapıldığı aylarda yoğun yağış alan bölgede, mildiyö hastalığı bağları sardı.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, AA muhabirine, verim kaybına yol açan mantar kaynaklı mildiyö hastalığı nedeniyle mağdur olan üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tarım Kredi ve banka borçlarına ilişkin ödemelerin en az 1 yıl ertelenmesi talebinde bulunan Türk, gelecek yıldan itibaren hastalıkların TARSİM kapsamına alınmasını istedi.

- Üretici endişeli

Bölgedeki üreticilerden Osman Varışlı (74), hastalığın etkisiyle bağlarında yüzde 100'e yakın zarar oluştuğunu söyledi.

Bağlarında geçen yıl 80 işçiyle hasat yaptıkların ifade eden Varışlı, bu yıl ise eşi ile çalışacaklarını ve 40 dönümlük bağdan ancak 2 ton üzüm elde edebileceklerini söyledi.

Eşi Hatice Varışlı da bağlarının hastalığa yenik düştüğünü ve durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Üretici Hüseyin Kurtoğlu, mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybının yüzde 75'e kadar çıktığını belirterek, üreticinin destek beklediğini dile getirdi.

Mahmut Güven adlı üretici ise hastalığın bağlarını yüzde 50 oranında etkilediğini söyledi.