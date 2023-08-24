AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Akhisar'da anaokulu temel atma törenine katıldı

MANİSA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Akhisar Ticaret Borsası öncülüğünde yaptırılacak TOBB Anaokulu temel atma törenine katıldı.

Yenişehirlioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de ara eleman konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu, ilçedeki sivil toplum örgütleriyle ilçeye yeni bir meslek lisesi kazandırılabileceğini aktardı.

Birlik ve beraberlik içinde, gerçekleştirilmeyecek hiçbir şeyin olmadığını kaydeden Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Yeter ki hak ve adaletten şaşmayalım. Amacımız memleketimize, bölgemize hizmet etmek olsun. Kendi şahsi çıkarlarımızın çok ötesinde insanımıza hizmet etmeyi öncelersek ki içerisinde bulunduğumuz siyasi partinin çalışması ve felsefesi de budur, yapılmayacak hiçbir iş yok. Yeter ki gücümüzü bir araya getirelim. Yeter ki birbirimize sarılalım. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim. Vatandaşa hizmet noktasında, bölgemize, neye katkı sağlayacaksak; el ele verdiğimizde halledemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur."

Yenişehirlioğlu, temelini attıklarını anaokulunun fiziki şartlarının çok iyi olacağını belirterek, "Bitmiş halini de Allah bize görmeyi nasip etsin. Hayırlı hizmetler yapmayı, el ele tutuşmayı Allah bize nasip etsin." diye konuştu.

Daha sonra temeli atılan anaokulu 8 derslikli, 160 öğrenci kapasiteli olarak yapılacak. İki kattan oluşacak okulda dersliklerin yanı sıra faaliyet ve oyun odaları, çok amaçlı salon, destek eğitim odası da yer alacak.