AK Partili Yenişehirlioğlu Manisa'da konuştu:

MANİSA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yeni dönemde 85 milyon vatandaşı kucaklayacak yeni bir anayasayı TBMM gündemine getireceklerini söyledi.

Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Mücahit Arınç ile partisinin Manisa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Yenişehirlioğlu, açıklamasında, AK Parti’nin gönül birlikteliği ile kurulmuş, çözüm odaklı, insanı ve vicdanı önceleyen bir parti olduğunu dile getirerek, "Biz AK Parti’de siyaset yapanlar olarak sırtımızı milletimiz dışında kimseye dayamadık. Her daim sırtımızı millete dayadık." dedi.

Milletten güç aldıkları için 22 yıldır iktidarda olduklarını belirten Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Sırtını başka yerlere dayayanların, küresel güçlere dayananların, şer odaklarına dayananların, millete sırtını dönenlerin hiçbir zaman iktidar yüzü görmediğini gördük. Biz ailenin kutsallığına inandık. Ailenin çok önemli olduğunu, milletimizi ayakta tutan en önemli unsurun aile olduğunu söyledik ve milletle aynı dili kullandık. Çünkü milletimiz böyle düşünür. Ama LGBT denen toplumun diline dinamit olarak döşenmiş organizasyonları doğal ve normal karşılayanlar iktidar yüzü görmedi. Biz milletin dilini kullanıyoruz, onlar küreselcilerin dilini kullanıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bütün sorunların üstesinden gelindiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, güçlü bir lidere sahip olduklarını, bu durumun da işlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

- Anayasa çalışmaları

Yenişehirlioğlu, yeni anayasaya yönelik çalışmalarının bulunduğunu ifade ederek, "Yeni dönemde 85 milyon vatandaşı kucaklayacak yeni bir anayasayı mutlaka Gazi Meclis'in gündemine getirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla toplumun temel taşı olan ailenin korunmasına yönelik yasal düzenleme için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti kendisiyle yarışan, başka partiyle yarışmayan bir partidir." diye konuştu.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin 22 yılda hayata geçirdiği hizmetlerin vatanın her karış toprağına damga vurduğunu söyledi.

- "Güzel bir başarı elde ettik"

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da millete hizmet için çalıştıklarını kaydederek, "Genel seçimlerde güzel bir başarı elde ettik." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise demokrasi sınavından zafer ile çıktıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz kenetlenen, kazanmayı bilen bir partiyiz. AK Parti sadece seçim zaferi kazanmadı, Türkiye’nin demokrasi dönüşümünü de en güzel şekilde gerçekleştirdi. Bundan sonra da bir bayrak yarışı içinde birbirimize emanet edeceğimiz bir davamız var."

İl Başkanı Salih Hızlı da AK Parti olarak iyi bir seçim dönemi geçirdiklerini, önemli bir eşiği atladıklarını söyledi.