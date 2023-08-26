Manisa'da "Demirci Akıncıları 7'nci Milli Bilinç Kampı" başladı
MANİSA (AA) - Türkiye İzcilik Federasyonunca Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı" başladı.
Federasyonun organizasyonuyla 10 ilden Demirci ilçesine gelen 200 izci, hazırlıklarını tamamlayarak Sarıçayır Kamp Alanı'na yerleşti.
Açılış töreninde konuşan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, güzel bir kamp olması temennisinde bulundu.
Kamp sorumlusu Ercan Öztürk de Demirci'nin Milli Mücadele dönemindeki önemine değinerek, bunu genç izcilere anlatmak istediklerini söyledi.
Muğla İzcilik Kulübünden İpek Elif Şimşek, "Demirci'ye ilk kez geliyorum. Burası Kurtuluş Savaşı'nın başladığı topraklar. Kaymakam İbrahim Ethem Bey'in komutasında düşmana karşı verilen mücadeleleri öğreneceğiz." şeklinde konuştu.
Kurtuluş Savaşı sırasında büyük mücadelelere sahne olan topraklarda 5 gün sürecek kampta tarih öğretmenleri ve akademisyenlerce, Demirci Akıncılarının düşmana karşı mücadeleleri anlatılacak, ilçenin tarihi, kültürü ve el sanatları tanıtılacak.
Kamp, 1 Eylül'de sona erecek.