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        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, James Anderson'ı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:12 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:12
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, James Anderson'ı transfer etti
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        MANİSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye'de Darüşşafaka ve Anadolu Efes'te de mücadele eden 34 yaşındaki forvet James Anderson'la anlaştı.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda FIBA Avrupa Kupası elemelerinde de mücadele verileceği hatırlatılarak, Anderson'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

        Anderson'ın ikişer Avrupa Ligi ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu bulunduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Kariyeri boyunca NBA'de San Antonio Spurs, Houston Rockets, Philadelphia 76'ers, Sacramento Kings, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris, Darüşşafaka, Khimki Moskova ve Anadolu Efes formaları giymiş tecrübeli forvet, yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzun başarısı için ter dökecek. James Anderson'a ailemize hoş geldin diyor yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anderson, geçen sezon İspanyol ekibi UCAM Murcia'da forma giymişti.

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