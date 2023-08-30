Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK, Jetmir Topalli'yi kiraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:52 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK, Jetmir Topalli'yi kiraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosovalı forvet Jetmir Topalli'yi kiraladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbulspor forması giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Topalli, Manisa'ya şampiyonluk için geldiğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü’nde daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Onlardan çok güzel referanslar aldım. Hedefi, Süper Lig olan bir takıma şampiyonluk için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışıp hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

        Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Topalli'nin İstanbulspor formasıyla Süper Lig'e yükselme tecrübesi yaşadığını hatırlatarak, "Jetmir Topalli, uzun yıllardır Türkiye’de futbol oynuyor ve bu ligi iyi biliyor. Bu ligde şampiyonluk yaşamış bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla da bu başarısını tekrarlayacağına inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Büyük Zafer'in 101. yılı Manisa'nın ilçelerinde kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı Manisa'nın ilçelerinde kutlanıyor
        Turgutluspor'da Ramazan Çelik takımından memnun
        Turgutluspor'da Ramazan Çelik takımından memnun
        Manisa FK Akhisar'da oynayacak
        Manisa FK Akhisar'da oynayacak
        Güneş tanrısı 'Helios'a ait olduğu değerlendirilen başı olmayan kabartma bu...
        Güneş tanrısı 'Helios'a ait olduğu değerlendirilen başı olmayan kabartma bu...
        Manisa'da altyapı çalışmaları sırasında bulunan kabartma heykel korumaya al...
        Manisa'da altyapı çalışmaları sırasında bulunan kabartma heykel korumaya al...
        Somaspor'dan tepki var
        Somaspor'dan tepki var