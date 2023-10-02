Akhisar Çamönü Barajı'nın yapımı tamamlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 2 bin 270 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Çamönü Barajı'nın inşası tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, gövde dolgusu bitirilen barajın su tutmaya başladığını, sulama şebekesi ile ilgili çalışmaların ise aralıksız devam ettiğini belirtti.

Baraj gövdesinin temelden 41 metre olduğunu vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Akhisar ovasında 2 bin 270 dekar araziye can suyu verecek Çamönü Barajı'nın gövde dolgusunu tamamladık. Dolusavak, su alma yapısı ve vana odası imalatlarını bitirdik. Barajdaki su seviyesi kış aylarındaki yağışlarla yükselecek. Barajdaki suyu bir an önce tarlalarla buluşturarak, Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürmek istiyoruz.​​​​​​​ Sulama projesi çalışmaları baraj inşaatıyla eş zamanlı ilerletildi. Sulama şebekesi için gerekli olan yaklaşık 12 bin 500 metre uzunluğundaki boruyu şantiyemize getirdik. Sahadaki çalışmalara başladık. Hedefimiz 2024 yılı içerisinde sulama şebekesini de bitirip, barajdan tarlalara su verebilmek."

Balta, proje sayesinde üreticinin cebine 2023 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 7 milyon 264 bin lira daha fazla para gireceğini vurguladı.