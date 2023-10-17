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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Bakken Bears'a konuk olacak

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında yarın Danimarka'da Bakken Bears'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:43
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Bakken Bears'a konuk olacak
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında yarın Danimarka'da Bakken Bears'la karşılaşacak.

        Vejlby Risskov Salonu'ndaki Bakken Bears-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 19.30'da başlayacak.

        Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden ve organizasyona eleme turundan başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, elemelerde 2 maçını galip tamamladı.

        Grubun diğer karşılaşmasında Portekiz ekibi Porto, bugün İsveç’te Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.

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