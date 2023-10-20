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        Soma'da Kızılay'dan okullara kıyafet yardımı

        Manisa'nın Soma ilçesinde Kızılay tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:58
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        Soma'da Kızılay'dan okullara kıyafet yardımı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde Kızılay tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

        Türk Kızılay Soma Şubesi'nden yapılan açıklamada, şube yönetimi ve gönüllülerin kırsal mahallelerdeki okullar ziyaret ettiği belirtildi.

        Ziyaretlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmesi için okul müdürlerine kıyafetlerin teslim edildiği ifade edildi.

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