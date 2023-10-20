Soma'da Kızılay'dan okullara kıyafet yardımı
Manisa'nın Soma ilçesinde Kızılay tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.
Giriş: 20.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:58
Manisa'nın Soma ilçesinde Kızılay tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.
Türk Kızılay Soma Şubesi'nden yapılan açıklamada, şube yönetimi ve gönüllülerin kırsal mahallelerdeki okullar ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaretlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmesi için okul müdürlerine kıyafetlerin teslim edildiği ifade edildi.