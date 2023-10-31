Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:MüminÖzkasap
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Çağrı Yıldırım
Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Mert Kuyucu, Domgjonas, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 70 Tugay Kacar), Tabla (Dk. 70 Diallo), Bekir Karadeniz, Kazım Can Kahya (Dk. 64 Yunus Emre Dursun), Kerim Frei (Dk. 83 Emre Akboğa), Doğukan Emeksiz, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 83 Topalli)
Pazarspor: Halil Kaşlı, Emircan Bayrakdar, Seyhmus Abdulkadir Aksu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Vehbi Furkan Yıldırım, Esat Kabahel (Dk. 69 Alperen Aşkın Erol), Göktuğ Yılmaz, Yavuz Alemdar (Dk. 70 Muhammet Emre Kalkan), Ahmet Can Arık (Dk. 62 Abdurrahman Ayhanoğlu), Efe Taylan Altunkara (Dk. 89 Berk Zerenman), Talha Enes Dege (Dk. 46 Semih Kayan)
Goller: Dk. 18 ve 30 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 78 Domgjonas (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 77 Muhammet Emre Kalkan (Pazarspor)
MANİSA