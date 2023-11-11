Manisa'da 7 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki ilçede 14 adresteki imalathane ve depolara yapılan baskında toplam 7 bin 500 litre sahte içki ile imalatında kullanılan ürünler ve düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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