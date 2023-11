Manisa'da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında İlham Veren Kadınlar Paneli" düzenlendi

Manisa'da, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Temsilciliği tarafından, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında İlham Veren Kadınlar Paneli" gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan KADEM Manisa Kurucu Temsilcisi Ümit Atman, şiddete karşı topyekun mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kadınların demokratik ve sosyal haklarını her mecrada adaletle savunup, onların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Atman, "Yalnızca kadınlarımızın değil, toplumun her ferdine ulaşarak daha adil bir dünya için gönüllülükle yer aldığımız, emek verdiğimiz faaliyetlerimizi kararlılıkla uygulayacağız. Şefkatle, muhabbetle yoğurduğumuz tüm güzellikleri etrafımıza yayarak, her zaman kadınlarımızın, ailelerin, gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman İyilikçi de panelde "Cam Tavan Sendromu"na değinerek, şunları kaydetti:

"Günümüzde bilimsel bir kavram olarak hem nedenleri araştırılıyor hem de etkileri ele alınıyor. 'Cam tavan' derken aslında belirli grupların kariyer basamaklarını tırmanırken karşılaştığı görünmez bir duvardan bahsediliyor. Bir cam tavana yani görünmez bir bariyere tosluyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz durumun ilerlemesi bir şekilde engelleniyor. Bu sadece cinsiyetler için ortaya atılmış bir kavram değil. birçok dezavantajlı grup veya ayrımcılığa maruz kalanlar için ortaya atılmış bir kavram. Günümüzde daha çok kadınların kariyerlerinde yükselmelerinde karşılaştığımız problemlerdir. Sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset bunu inceliyor."

MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rekreasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz'ün başarılı kadın sporcuları ve hikayelerini anlattığı panelde Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Pınar Gören de "Mutfakta var olmak" konulu sunumunda kadınların gıda sektöründeki yerini ve ortaya koyduğu farkları anlattı.

Konuşmacılar, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını cevapladı.