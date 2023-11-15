Manisa'daki adli mercilerce aranan 11 kişi yakalandı
Manisa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında adli mercilerce aranan 11 kişi yakalandı.
Manisa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında adli mercilerce aranan 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, çok sayıda kişi ve aracı trafik ve asayiş yönünden sorguladı.
Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.
Ayrıca, 177 sürücüye 451 bin 600 lira ceza uygulandı. 12 araç trafikten men edildi.
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