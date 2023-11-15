Manisa'da şarampole düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole düşen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.A. (32) yönetimindeki 45 AFF 726 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolunun Piyadeler Mahallesi geçişinde yoldan çıkarak, yaklaşık 2,5 metre yüksekten aşağıya düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile yolcular B.E. (30), F.A. (12), Ç.E. (7) ve P.E. (3) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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