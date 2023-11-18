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        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay Soma'da maden işçileriyle bir araya geldi

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi üyeleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:47
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        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay Soma'da maden işçileriyle bir araya geldi
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        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi üyeleriyle buluştu.

        İlçe programı kapsamında Soma Maden Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Atalay, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi'nde yönetim kurulu üyeleri ve maden işçileriyle görüştü.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Atalay, Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının üzerinden 10 yıl geçtiğini, bu konuda mahkemelerden madenci yakınlarının gönlüne su serpecek bir karar çıkmadığını savundu.

        Dava dosyasının Anayasa Mahkemesince inceleneceğine dile getiren Atalay, "Biz burada mağduruz. 301 kardeşimizin evladı, ailesi var. Bununla ilgili verilen karardan toplumun tamamına yakını rahatsız. Bir an önce Anayasa Mahkemesi detaylı bir şekilde incelesin, önümüzü görelim." dedi.

        Kayıpların geri getirilemeyeceğini vurgulayan Atalay, "Her seferinde 'Bu son olsun.' diyoruz, maalesef son olmuyor. Bu kardeşlerimizin çocukları o zaman 1 yaşındaydı, şimdi 10 yaşında. Yani ev vermekle, para vermekle bir nebze olsun belki yaşamlarını kolaylaştırıyoruz ama evlat, baba, kardeş, abi, eş bir daha gelmiyor." diye konuştu.

        Atalay'a ziyaretinde Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da eşlik etti.

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