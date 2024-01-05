Bakan Uraloğlu, Manisa İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk ziyaretini Manisa'ya gerçekleştirdiğini belirtti.

Uraloğlu, Bakanlık olarak Manisa'ya son 21 yılda yaklaşık 92 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Manisa ve çevresindeki kara yolu yatırımlarına değinen Uraloğlu, bu yatırımlar sayesinde kara yollarının daha güvenli hale geldiğini ve yolculuk süresinin kısaldığını dile getirdi.

Kente yaptıkları önemli yatırımlardan birinin Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi olduğunu aktaran Uraloğlu, "824 kilometre olan hattı, 624 kilometreye düşüreceğiz ve artık Ankara'ya yaklaşık 3 saat gibi bir sürede Manisa'dan gitme imkanına sahip olacağız. Yaklaşık yüzde 63'ler seviyesinde bir gerçekleşmemiz var. Yakın zamanda da projeyi gezmiştim. Hedefimiz 2026'nın sonunda inşallah bitirerek onu Manisa'mızın, bölgemizin hizmetine açmak istiyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Manisa'nın ihtiyaçlarını belirleyip, bunlara yönelik çözümler üretmeye devam ettiklerini de söyledi.

Yerel seçimlerin yaklaştığına işaret eden Uraloğlu, Cumhur İttifakı olarak Manisa'da MHP ile güzel bir işbirliği içinde olduklarını, 31 Mart'taki seçimlerde bunu güçlendirerek sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, toplantıya Vali Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Uraloğlu, toplantının ardından Manisa Valiliğini, MHP İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.