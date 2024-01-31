Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon:Muradiye

Hakemler:Radomir Vojinonic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 7, Cruz 9, Anderson 18, Mustafa Baki Görür 2, Terry 6, Luther 7, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar 4, Barış Çağan Özkan 2, Utku Yücedağ

ERA Nymburk: Gordon 15, Bell 8, Bohacik 7, Mathon 11, Rylich 7, Collins, Kovar, Kriz, Sanders 7, Sehnal 6, Svejcar, Tuma 8

1.⁠ ⁠Periyot: 14-12

Devre: 27-28

3.⁠ ⁠Periyot: 42-47

5 faulle çıkan: 39.20 Russell (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

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