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        Manisa, Kanatlı Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

        Türkiye'nin önemli kanatlı üretim merkezlerinden Manisa'da sektör paydaşlarının katılımıyla Manisa Kanatlı Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:52
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        Manisa, Kanatlı Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
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        Türkiye'nin önemli kanatlı üretim merkezlerinden Manisa'da sektör paydaşlarının katılımıyla Manisa Kanatlı Çalıştayı düzenlendi.

        Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen programın açılış töreninde konuşan Vali Enver Ünlü, kanatlı eti ve yumurtanın hızla artan dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

        Artan tüketime bağlı olarak kanatlı ürünlerinin kalite standartlarının arttırılması için yoğun çaba sarf edildiğini anlatan Ünlü, "Bizler üretimin bu denli yoğun olduğu ilimizde, dünya standartlarının üzerinde bir üretim yapmaya gayret ediyor, tüketicimizin sağlıklı gıda tüketebilmesi için üretimin her aşamasında kontrol ve denetimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de sektör açısından önemli olan bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

        Türker, "2050 yılında gıda sorunu yaşayacak ülkelerin 50'yi geçeceği söyleniyor. İklim değişikliğinin en fazla tarım alanında olduğunu biliyoruz. Kuraklığın artması tüm sektörleri etkiliyor. Sağlıklı üretim sağlıklı hammadde ile başlar. Bunun için bu çalıştayın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Açılış konuşmaların ardından çalıştaya destek sunan firmalara ve katılımcılara plaket takdim edildi.

        Kanatlı sektörünü tüm paydaşlarıyla birlikte sorunlarının, çözüm önerilerinin, fırsatlarının, sektör ile ilgili yeni gelişmelerin tartışıldığı çalıştayda, oturumlarda çıkan sonuçlar, kayıt altına alınacak ve raporlanacak.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

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