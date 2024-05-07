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        Demirci - Salihli kara yolunda yenileme çalışmaları sürüyor

        Manisa'nın Demirci ile Salihli ilçeleri arasındaki kara yolunun yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:08
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        Demirci - Salihli kara yolunda yenileme çalışmaları sürüyor
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        Manisa'nın Demirci ile Salihli ilçeleri arasındaki kara yolunun yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Salihli yolu Kılavuzlar - Demirci arası 14 kilometrelik yol yenileme çalışmalarında incelemede bulundu.

        Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kara, yaptığı açıklamada "Salihli yolu Kılavuzlar - Demirci arası 14 kilometrelik yol yapım inşaatı hız kazanarak devam ediyor. Yüklenici firma ile sürekli temas halindeyiz. Cumhur İttifakı olarak memleketimize verdiğimiz her bir sözün takipçisiyiz." dedi.

        Demirci'nin İzmir ve Manisa ulaşımını sağlayan Salihli yolunda yapılan çalışmalarda yolun bir bölümü genişletilecek, 40 tane menfez ile 40 metre büyüklüğünde bir köprü yapılacak.

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