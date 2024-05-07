Demirci - Salihli kara yolunda yenileme çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Demirci ile Salihli ilçeleri arasındaki kara yolunun yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Salihli yolu Kılavuzlar - Demirci arası 14 kilometrelik yol yenileme çalışmalarında incelemede bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kara, yaptığı açıklamada "Salihli yolu Kılavuzlar - Demirci arası 14 kilometrelik yol yapım inşaatı hız kazanarak devam ediyor. Yüklenici firma ile sürekli temas halindeyiz. Cumhur İttifakı olarak memleketimize verdiğimiz her bir sözün takipçisiyiz." dedi.