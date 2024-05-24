Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden erozyon riskine karşı bilimsel sergi

Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri tarafından erozyon riski konulu bölüm sergisi yapıldı.

Sergide, Demirci ilçesi için potansiyel erozyon risk analizi haritaları ve farklı bölgelerden alınan herbaryum örnekleri ziyaretçilere sunuldu.

Sergide sunulan ilk çalışmada potansiyel erozyon risk analizi, Demirci ilçesinin eğim grupları haritası, jeolojik kayaç haritası ve arazi örtüsü/kullanımı haritası ile aşınabilirlik ve toprak koruma haritaları oluşturuldu.

Aşınabilirlik ve toprak koruma haritalarının çakıştırılması ve yeniden sınıflandırılması ile ilçenin potansiyel erozyon risk durumu ortaya konuldu.

Erozyon riski yüksek çıkan alanların iyileştirilmesi adına öncelikle Demirci’de yetişen doğal türler ve alternatif olması için Demirci’nin iklim ve ekolojik özelliklerine uyum sağlayabilecek ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkiler önerildi. İkinci çalışmada ise öğrenciler tarafından farklı bölgelerden toplanan tohumlu bitki örnekleri taksonomiye göre sınıf, takım, familya, cins ve tür adlarına göre sınıflandırıldı. Serginin açılışı Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Daşman ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.