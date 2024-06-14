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        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:22
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        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kalemli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

        Yangına, 1 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 3 dozer ve 6 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

        Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        - "Çok büyük bir tehlike atlatıldı"

        Yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip eden Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerine geçmiş olsun diyerek şöyle konuştu:

        "Çok büyük bir tehlike atlatıldı aslında. 15.30 sıralarında arkada gördüğümüz köyün hemen bitişiğindeki orman tarafından başlıyor yangın ve rüzgarın etkisiyle otluk alanlar üzerinden köyün içinden geçiyor. Aslında işte o hengamede çok büyük bir tehlike atlatılıyor. Köylülerimizin ilk müdahalesi ve başta orman teşkilatımız ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları var. Köylülerin işbirliği, jandarma ekiplerimiz hakikaten herkes insanüstü gayret ettiler. Biz de kontrol altına aldıktan sonra buraya ulaşmış olduk. Büyük geçmiş diyorum."

        Kalemli Mahallesi Muhtarı Rıza Çapar da kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla ilerlediğini dile getirerek, "Rüzgarın yoğun olması sebebiyle ateşin hızını kesemedik ama çok şükür evlere bir zarar vermedi. Buna çok şükür. Evlerin yanma tehlikesi oldu. Daha sonra ekiplerin müdahalesiyle, bizim çabamızla ateşin önüne geçtik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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