Manisa'daki kazada 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AGD 633 plakalı otomobil, Mimarsinan Bulvarında kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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