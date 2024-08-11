Manisa'daki kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AGD 633 plakalı otomobil, Mimarsinan Bulvarında kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.

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