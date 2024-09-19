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        Manisa'da kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyon ile tarım işçilerinin bulunduğu midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:43
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        Manisa'da kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyon ile tarım işçilerinin bulunduğu midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.D. (26) yönetimindeki 45 ED 790 plakalı kamyon Özpınar Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen K.A'nın (54) kullandığı 45 J 4830 plakalı midibüs ile çarpıştı.

        Kazada midibüsteki Semra Süslü (38), Gamze Akkoç (17), Gamze Özdemir (29), Nermin Fırtına (27), Damla Sarıkaya (20), Aynur Akkoç (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Yaralılar Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Semra Süslü, Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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