Manisa'da kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yaralılar Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Semra Süslü, Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada midibüsteki Semra Süslü (38), Gamze Akkoç (17), Gamze Özdemir (29), Nermin Fırtına (27), Damla Sarıkaya (20), Aynur Akkoç (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.D. (26) yönetimindeki 45 ED 790 plakalı kamyon Özpınar Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen K.A'nın (54) kullandığı 45 J 4830 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.