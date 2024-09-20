Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz
Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Konak, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe Taylan Altunkara (Dk. 77 Osman Kahraman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Okyere)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Ersan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Dk. 67 Cengizhan Akgün), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman Katipoğlu), Burak Efe Yaz (Dk. 90 Metehan Ünal), Mehmet Emin Taştan (Dk. 80 Atakan Müjde), Nuri Fatih Aydın
Goller: Dk. 11 Efe Taylan Altunkara, Dk. 26 ve 66 Fofana, Dk. 29 ve 58 Osuji (Manisa FK), Dk. 17 Mehmet Emin Taştan (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Mehmet Güneş, Dk. 85 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Gameli (Manisa FK)
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