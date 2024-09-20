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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 22:12 Güncelleme: 20.09.2024 - 22:12
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

        Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Konak, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe Taylan Altunkara (Dk. 77 Osman Kahraman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Okyere)

        Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Ersan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Dk. 67 Cengizhan Akgün), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman Katipoğlu), Burak Efe Yaz (Dk. 90 Metehan Ünal), Mehmet Emin Taştan (Dk. 80 Atakan Müjde), Nuri Fatih Aydın

        Goller: Dk. 11 Efe Taylan Altunkara, Dk. 26 ve 66 Fofana, Dk. 29 ve 58 Osuji (Manisa FK), Dk. 17 Mehmet Emin Taştan (Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 73 Mehmet Güneş, Dk. 85 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Gameli (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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