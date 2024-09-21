TFF 3. Lig ekibi 23 Elazığ FK'nin takım otobüsü Manisa'da çıkan yangında hasar gördü

Futbolcular ve teknik ekibin tahliye ettiği otobüsün arka bölümüne yayılan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK oyuncuları ve teknik ekibini taşıyan otobüsün Kula ilçesinden geçerken motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

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